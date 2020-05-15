Переліки містяться в указі Зеленського №184 від 14 травня, яким введено в дію рішення РНБО.

В оновленому списку фігурують 377 фізичних, а також 235 юридичних осіб. Санкції вводяться на строк від одного до трьох років, при цьому кілька людей і компаній виключили зі списків.

Санкції передбачають такі обмеження:

блокування активів в Україні;

заборона виведення капіталів за межі України;

заборона на в’їзд в Україну;

заборона іноземцям приватизувати і брати в оренду державне майно України;

обмеження або заборона на надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж в Україні;

заборона передачі технологій, прав на об’єкти інтелектуальної власності;

заборона торгових операцій;

заборона транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України;

зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань;

позбавлення державних нагород України, інших відзнак;

заборона на держзакупівлі у юросіб-іноземців і підприємців, які продають іноземні товари, роботи і послуги;

припинення видачі дозволів на ввезення в Україну або вивезення з неї валюти і обмеження видачі готівки за платіжними картками, випущеними за межами України.

У додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, введеного в дію указом президента України від 15 травня 2017 № 133, позиції 302, 306, 310 , 443, 444, 447, 448, 450, 454, 462, 465, 468 виключити”, – йдеться в рішенні.

Зазначеним пунктом зі списку санкцій виключено ТОВ “Сапран Україна” (Київ), “Монт УА” (Київ), “ГІСІНФО” (Вінниця) представництва в Україні: “Парус-Спецпроект”, “Парус-2”, “Парус-Впровадження” , “Парус-місто”, “Парус-Прикарпаття”, “Парус-Донбас”, “Центр інформаційних технологій “Парус-Єднання”, “Південний Парус”, “Парус-Лев”.

Крім того, зі списку санкцій, затвердженого указом президента від 21 червня 2018 № 176, виключені компанії “Рок Ренч Пропертіз C.A.” (Республіка Панама), “Паверфул Чойс Тих ЛТД” (Британські Віргінські острови), “Глобал Геймс ЛТД” (Беліз), “Новастар Груп ЛТД” (Беліз), “Гордон Солюшн ЛТД” (Британські Віргінські острови), Комерційне сервісне товариство з обмеженою відповідальністю “Хангеріан сіліконс” (Угорщина) і зареєстровані в Україні ТОВ “Кремнійполімер”, “Лакмар”, “Корона-2000”, “ФОСАГРО-Україна”.

Зі списку санкцій, схваленого указом президента від 19 березня 2019 № 82, виключено ТОВ “Науково-виробниче об’єднання” Ізолятор “(Донецька обл., М Слов’янськ).

Також санкції зняті з громадян Росії Сергія Олександровича Токарєва, Карена Андраніковіча Григоряна і Олексія Федоричєва.

“У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 “Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)”, введеному в дію указом президента України від 19 березня 2019 № 82: в додатку 1 позиції 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 виключити”, – наголошується в рішенні.

Згідно з документом, зі списку санкцій виключено громадянку Італії, засновницю партії “Соціальна ініціатива” Алессандру Муссоліні, яка була спостерігачем за так званими “виборами в ЛНР / ДНР”.

Також санкції зняті з “секретаря ДВК № 13 м Алчевськ” Валентини Свєшнікової, “голови ТВК № 141” Тетяни Лободи, “голови ТВК № 212” Галини Бороздіної, “голови ТВК № 247” Олени Гур’ євої і “голови ДВК № 71 м. Донецьк” Наталі Чеботарьової.