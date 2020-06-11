Президент Володимир Зеленський назвав лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка "маніпулятором" і знову поскаржився на "ботів".

Про це голова держави заявив в інтерв’ю “Українській правді”.

“Він витирав об мене, мою сім’ю, ці ботоферми. Вони мене тільки ображали і в цьому була вся їхня неправда: що я там наркоман, що я там щось”, – поскаржився Зеленський.

За словами президента, Порошенко ніби хотів зустрітися з ним відразу ж після виборів, але отримав відмову.

“Я реально вважаю, що він досвідчений маніпулятор і досвідчений політик. Тому я йому не вірю”, – заявив голова держави.

Крім того, на думку Зеленського, Порошенко розповідав про нього “якісь байки міжнародним партнерам”.

Також президент заявив, що Петро Порошенко вважає себе головою держави досі.



“Я вважаю, що його головна помилка, що він вважає себе президентом України. Досі. І далі так буде вважати. І навіть пройде 10 років, він буде вважати, що він єдиний, хто щось там зробив для України, а всі інші ніхто”, – сказав Володимир Зеленський.

Раніше Печерський районний суд Києва прийняв рішення про примусовий привід п’ятого президента України Петра Порошенка на допит свідком до Державного бюро розслідувань.