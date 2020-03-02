Про це повідомляється в пабліку “Гендер у деталях” у соцмережі Facebook.

На нараді сталася така “розмова” президента з охочими поставити запитання:

Зеленський: Нехай жінка перша скаже, це правильно…

(Людина із залу перебиває).

Зеленський: Так почекайте, ви ж не жінка, ви людина серйозна!

(Жінка починає скаржитися).

Раніше повідомляли, що президент України Володимир Зеленський і спікер парламенту Дмитро Разумков потрапили в широкий список номінантів антипремії за сексизм.

  • Президент України Володимир Зеленський адресував Тимошенко сексистські образи, вказавши на її фігуру.