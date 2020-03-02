Президент України Володимир Зеленський знову допустив сексистські висловлювання, виступаючи на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.

Про це повідомляється в пабліку “Гендер у деталях” у соцмережі Facebook.

На нараді сталася така “розмова” президента з охочими поставити запитання:

Зеленський: Нехай жінка перша скаже, це правильно…

(Людина із залу перебиває).

Зеленський: Так почекайте, ви ж не жінка, ви людина серйозна!

(Жінка починає скаржитися).

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Раніше повідомляли, що президент України Володимир Зеленський і спікер парламенту Дмитро Разумков потрапили в широкий список номінантів антипремії за сексизм.