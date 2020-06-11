Голова Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з головою адміністрації президента Республіки Білорусь Ігорем Сергієнко майбутній візит президента Володимира Зеленського в Білорусь. Попередньо візит заплановано на жовтень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

“У рамках робочого візиту до Білорусі в складі української делегації керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з головою адміністрації президента Республіки Білорусь Ігорем Сергієнко поглиблення українсько-білоруського співробітництва. Учасники зустрічі обговорили майбутній офіційний візит президента України Володимира Зеленського в Білорусь, який попередньо запланований на жовтень цього року”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що сторони висловили надію, що епідемічна ситуація не завадить участі президентів двох країн в третьому Форумі регіонів України та Республіки Білорусь, який повинен відбутися восени в білоруському Гродно.

Зазначено, що співрозмовники відзначили хорошу динаміку збільшення товарообігу між двома країнами і висловили надію, що пандемія коронавірусу не матиме значного негативного впливу на двостороннє економічне співробітництво.

Також повідомляється, що Андрій Єрмак і Ігор Сергієнко обговорили співпрацю в галузі інфраструктури.

“Глава адміністрації президента Білорусі назвав значним успіхом відновлення навесні цього року транзиту нафти через територію України на Мозирський НПЗ і висловив упевненість, що продовження такої співпраці сприятиме зміцненню енергетичної безпеки Республіки Білорусь”, – зазначено в повідомленні.

Також Андрій Єрмак і Ігор Сергієнко детально обговорили питання боротьби двох країн з коронавірусом і висловили надію, що урядам України і Білорусі вдасться мінімізувати вплив пандемії на двостороннє економічне співробітництво.