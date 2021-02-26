У п’ятницю, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський знову скликає засідання Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомили у пресс-службах Офісу президента та РНБО.

“У п’ятницю, 26 лютого 2021 року, президент України Володимир Зеленський збере засідання Ради національної безпеки і оборони України у зв’язку з необхідністю ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки”, – зазначили в ОПУ.

Організацію засідання було покладено на секретаря Ради нацбезпеки Олексія Данілова.

В прес-службі РНБО сьогодні оприлюднили порядок денний засідання.

Так, планується розглянути “ряд актуальних питань державної безпеки”.

Зокрема, у закритому режимі буде розглянуто проект “Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь”;

Крім того, члени РНБО обговорять питання стосовно:

• невідкладних заходів щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства;

• стану розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги;

• щодо застосування санкцій.

Як відомо, цього місяця Володимир Зеленський вже двічі збирав РНБО.

2 лютого за рішенням Ради національної безпеки і оборони України були запроваджені санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та трьох телеканалів – NewsOne, ZIK та “112 Україна”. Мовлення цих каналів було заблоковано.

19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна та голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

Секретар РНБО Олексій Данілов тоді заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”.