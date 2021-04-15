Про це поінформували в пресслужбі Офісу президента.
Як зазначили в ОПУ, на порядку денному – “детальне обговорення безпекової ситуації на сході країни, а також ситуації в національній економіці з огляду на розпочатий державою процес зламу багаторічних корупційних схем”.
“Одне з ключових питань порядку денного РНБО зі зрозумілих причин буде розглянуте в таємному режимі і стосуватиметься обговорення ситуації на Донбасі. Держава цілком розуміє всі наявні ризики, прораховує будь-які варіанти розвитку подій, має відповідну інформацію за всіма актуальними напрямками, постійно корелює свої позиції з партнерами”, – сказано в повідомленні.
Крім того, члени РНБО розглянуть “другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем”.
В пресслужбі уточнили, що, “окрім спеціалізованих антиконтрабандних рішень”, на засіданні будуть обговорені “більш широкі питання, що стосуються економічної безпеки держави”.
Серед ключових питань засідання є також кібербезпека.
Окремо, в розділі “Різне”, будуть винесені на розгляд спеціальні питання від президента Володимира Зеленського.
“Офіс президента інформуватиме суспільство щодо результатів засідання на офіційному сайті”, – уточнили в ОПУ.
- Раніше Україна запровадила санкції щодо 11 російських компаній. Президент країни Володимир Зеленський своїм указом увів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки й оборони (РНБО).
- Крім того, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 2 квітня про запровадження персональних санкцій щодо “лідерів” контрабанди в Україні та пов’язаних з ними компаній.