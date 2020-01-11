Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 січня, звернеться до українського народу щодо ситуації зі збиттям літака МАУ в Ірані.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

“У суботу, 11 січня, президент України Володимир Зеленський звернеться до українського народу щодо ситуації зі збиттям літака МАУ в Тегерані”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відеозвернення відбудеться після консультацій Глави держави з групою українських фахівців, що працюють на місці трагедії в Ірані, міжнародними партнерами та телефонної розмови з Президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані, яка запланована на 17:00 у суботу.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

9 січня стало відомо, що, за інформацією американської розвідки, авіарейс української компанії МАУ міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.

В той же день прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.