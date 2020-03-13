На сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони України буде розглянуто питання безпеки в зв'язку зі спалахом у світі коронавірусу COVID-19: зокрема, щодо авіасполучення і закриття кордонів.

Про це поінформував сьогодні під час виїзного позачергового засідання Уряду президент Володимир Зеленський.

“Після засідання Уряду відбудеться засідання РНБО, де буде обговорено і впроваджено план заходів з боку держави. Питання коронавірусу, дуже актуальне. Це питання безпеки нашої країни, наших людей. Ми обговоримо питання закриття кордонів і питання авіасполучення з низкою країн”, – наголосив він.

Зеленський уточнив, що також буде обговорюватися “забезпечення необхідними засобами лікарень і аптек”.

“Мова і про маски, і про експрес-тести. Є речі, на яких просто не можна заробляти. Це війна і здоров’я людей. Зараз в аптеках вартість деяких тестів перевищує, на жаль, 10 тисяч гривень”, – зазначив він.

У зв’язку з цим глава держави анонсував “окрему розмову” з виробниками і постачальниками “щодо спекулятивних цін”.

“У нас питання з коронавірусом, якщо можна так сказати, в порівнянні з іншими країнами – статистика у нас одна з найкращих. Але ми повинні зробити так, щоб нічого не погіршилося”, – заявив Зеленський.

Він уточнив, що сьогоднішнє засідання РНБО – це “буде робота на випередження”.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/hCRUCFbJYBY" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>