Про це поінформував сьогодні під час виїзного позачергового засідання Уряду президент Володимир Зеленський.
“Після засідання Уряду відбудеться засідання РНБО, де буде обговорено і впроваджено план заходів з боку держави. Питання коронавірусу, дуже актуальне. Це питання безпеки нашої країни, наших людей. Ми обговоримо питання закриття кордонів і питання авіасполучення з низкою країн”, – наголосив він.
Зеленський уточнив, що також буде обговорюватися “забезпечення необхідними засобами лікарень і аптек”.
“Мова і про маски, і про експрес-тести. Є речі, на яких просто не можна заробляти. Це війна і здоров’я людей. Зараз в аптеках вартість деяких тестів перевищує, на жаль, 10 тисяч гривень”, – зазначив він.
У зв’язку з цим глава держави анонсував “окрему розмову” з виробниками і постачальниками “щодо спекулятивних цін”.
“У нас питання з коронавірусом, якщо можна так сказати, в порівнянні з іншими країнами – статистика у нас одна з найкращих. Але ми повинні зробити так, щоб нічого не погіршилося”, – заявив Зеленський.
Він уточнив, що сьогоднішнє засідання РНБО – це “буде робота на випередження”.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.