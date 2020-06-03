Президент Володимир Зеленський утворив раду з питань розвитку вищої освіти в Україні як консультативно-дорадчий орган.

Відповідний указ №210/2020 опубліковано на сайті глави держави.

“Утворити Раду з питань розвитку вищої освіти в Україні як консультативно-дорадчий орган при Президентові України”, – йдеться в указі.

Президент також доручив Кабінету Міністрів забезпечити розроблення та затвердити до 1 листопада стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2021 – 2031 роки, затвердити до 1 грудня низку державних програм, а також забезпечити розроблення та затвердження до 1 вересня плану заходів щодо популяризації природничих наук та математики.

Уряду також доручено розробити та затвердити до 1 вересня 2020 року план заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів.

Крім того, керівнику ОП Зеленський доручив подати у двотижневий строк проєкт положення про Раду з питань розвитку вищої освіти в Україні та пропозиції щодо її персонального складу.

Як повідомив президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook, завданнями Ради, серед іншого, будуть вдосконалення якості та змісту вищої освіти в Україні, підготовка пропозицій для вдосконалення законодавства України у цій галузі, зокрема щодо фінансової автономії закладів вищої освіти, механізму залучення приватних інвестицій та розвитку державно-приватного партнерства.

Він додав, що найближчим часом проведе зустрічі з представниками дошкільної, середньої та професійно-технічної освіти щоб разом визначити шляхи розвитку та вдосконалення цих рівнів.

“Ми повинні сформувати чіткі цілі та готувати конкурентоспроможних фахівців – відповідно до потреб української економіки. Визначити, якими професіями ринок перенасичений, а які, навпаки, будуть гостро затребувані у найближчі роки”, – заявив Зеленський.