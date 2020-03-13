Дану інформацію підтвердила в коментарі #Буквам прес-секретар глави держави Юлія Мендель.
“Сьогодні планується засідання Ради національної безпеки і оборони, яке буде пов’язано з питаннями безпеки. Ми не уточнюємо час. Всі новини та деталі будуть повідомлені по факту завершення засідання”, – зазначила вона.
У відповідь на уточнююче запитання, чи буде розглянута на засіданні ситуація з коронавірусом COVID-19, Мендель заявила, що тема – “питання безпеки”.
Раніше ЗМІ писали з посиланням на джерела в ОПУ, що 13 березня РНБО проведе засідання, на якому планується обговорити “подальші заходи із боротьби з розповсюдженням коронавірусу в Україні” (зокрема, “питання закриття кордонів, а саме в якому форматі це можливо зробити”).
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.