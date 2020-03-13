Президент України Володимир Зеленський скликає сьогодні засідання Ради національної безпеки і оборони. Воно буде присвячено "питанням безпеки".

Дану інформацію підтвердила в коментарі #Буквам прес-секретар глави держави Юлія Мендель.

“Сьогодні планується засідання Ради національної безпеки і оборони, яке буде пов’язано з питаннями безпеки. Ми не уточнюємо час. Всі новини та деталі будуть повідомлені по факту завершення засідання”, – зазначила вона.

У відповідь на уточнююче запитання, чи буде розглянута на засіданні ситуація з коронавірусом COVID-19, Мендель заявила, що тема – “питання безпеки”.

Раніше ЗМІ писали з посиланням на джерела в ОПУ, що 13 березня РНБО проведе засідання, на якому планується обговорити “подальші заходи із боротьби з розповсюдженням коронавірусу в Україні” (зокрема, “питання закриття кордонів, а саме в якому форматі це можливо зробити”).