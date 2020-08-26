Про це він сказав в інтерв’ю виданню Euronews.
Він вважає, що якщо українці будуть пишатися ним, то це буде “найвищий результат”.
“Я завжди буду залишатися просто людиною. Для мене дуже важливо, щоб після того, як я перестану бути президентом, я міг спокійно ходити по вулицях не тільки Києва, а й України. Я вже не кажу, щоб люди пишалися мною, – це найвищий результат”, – сказав Зеленський.
Президент зазначив, що за рік роботи робив все для того, щоб його родичам не було за нього соромно.
- Майже 60 % українців не задоволені діяльністю президента України Володимира Зеленського. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” упродовж 16-17 липня 2020 року.
- Згідно з червневим опитуванням групи “Рейтинг”, 53% українців вважають, що некомпетентність влади може спровокувати економічну кризу в Україні восени цього року.
- Відповідно до проведеного в травні опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), понад 60% українців не побачили успіхів президента України Володимира Зеленського в питаннях боротьби з корупцією та припинення війни на Донбасі.