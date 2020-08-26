Глава держави Володимир Зеленський сподівається на те, що українці будуть пишатися ним після закінчення президентського терміну.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Euronews.

Він вважає, що якщо українці будуть пишатися ним, то це буде “найвищий результат”.

“Я завжди буду залишатися просто людиною. Для мене дуже важливо, щоб після того, як я перестану бути президентом, я міг спокійно ходити по вулицях не тільки Києва, а й України. Я вже не кажу, щоб люди пишалися мною, – це найвищий результат”, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що за рік роботи робив все для того, щоб його родичам не було за нього соромно.