Таку заяву глава держави зробив сьогодні під час прес-конференції.
“Ви говорите, що я приводжу старих людей із системи Януковича. Може бути, – скажіть, будь ласка, хто?” – запитав Зеленський.
Тоді йому назвали прізвище нового голови Державної податкової служби України Олексія Любченка.
“Любченко не був керівником податкової (за часів Януковича, – ред.). Ми з вами теж жили за часів Януковича, ви теж були журналісткою, і я теж жив. У нас не всі люди, хто був за часів Януковича, є людиною Януковича”, – наголосив Зеленський.
Він уточнив, що кандидатуру Любченка запропонував міністр фінансів Сергій Марченко.
“Любченка запропонував міністр фінансів України. Запитайте у нашого міністра фінансів, чому він взяв головним податківцем людину часів Януковича”, – заявив Зеленський.
Він також зазначив, що “хорошими людьми, в хороших костюмах і навіть з хорошою освітою не можна наповнити бюджет”.
Варто відзначити, що в 2009 році Любченко після перерви повернувся в податкові органи, ставши заступником голови Державної податкової адміністрації України. Він залишався на цій посаді і після перемоги президента-втікача Віктора Януковича до 2011 року.
- Наприкінці квітня Кабінет Міністрів призначив новим головою Державної податкової служби України Олексія Любченка.
- Президент України Володимир Зеленський сьогодні заявив, що деякі чиновники часів президента Віктора Януковича повернулися до управління країною, оскільки не знайшлося інших професіоналів на ці посади.