Президент України Володимир Зеленський порадив запитати у міністра фінансів, чому головою податкової служби став Олексій Любченко, котрий працював за часів Віктора Януковича.

Таку заяву глава держави зробив сьогодні під час прес-конференції.

“Ви говорите, що я приводжу старих людей із системи Януковича. Може бути, – скажіть, будь ласка, хто?” – запитав Зеленський.

Тоді йому назвали прізвище нового голови Державної податкової служби України Олексія Любченка.

“Любченко не був керівником податкової (за часів Януковича, – ред.). Ми з вами теж жили за часів Януковича, ви теж були журналісткою, і я теж жив. У нас не всі люди, хто був за часів Януковича, є людиною Януковича”, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що кандидатуру Любченка запропонував міністр фінансів Сергій Марченко.

“Любченка запропонував міністр фінансів України. Запитайте у нашого міністра фінансів, чому він взяв головним податківцем людину часів Януковича”, – заявив Зеленський.

Він також зазначив, що “хорошими людьми, в хороших костюмах і навіть з хорошою освітою не можна наповнити бюджет”.

Варто відзначити, що в 2009 році Любченко після перерви повернувся в податкові органи, ставши заступником голови Державної податкової адміністрації України. Він залишався на цій посаді і після перемоги президента-втікача Віктора Януковича до 2011 року.