Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час свого візиту до США не отримав прямої відповіді від президента Джо Байдена щодо членства України в НАТО.

Про це йшлося під час його виступу на Ялтинській міжнародній конференції (YES).

Так, відповідаючи на запитання про те, чи може Україна сьогодні покладатися на Сполучені Штати Америки, Зеленський сказав:

“Ми можемо. Чому? Мені здається, сьогодні у нас відносини на іншому рівні… Так, ми не отримали, скажу відверто, прямої позиції щодо НАТО”.

На переконання Зеленського, Україна готова до вступу в НАТО, оскільки рівень армії та фахівців є високим.

Крім цього, він акцентував, що Україна потрібна і ЄС, і НАТО.

“Нам здається, що ми потрібні НАТО, нам здається, що без України міцного Європейського Союзу не буде. Я вважаю, що без України НАТО буде втрачати, ЄС без України буде сильніше слабнути”, — вважає президент.

Питання членства в НАТО

14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО. Країни НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про намір у майбутньому прийняти Україну, але Київ має зосередитися на реформах і отримати План дій щодо членства (ПДЧ), про що свідчить прийняте за підсумками зустрічі комюніке.

У день проведення саміту НАТО президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю кільком іноземним ЗМІ. Він заявив журналістам, що хотів би отримати від президента США чітку відповідь щодо перспектив отримання Україною ПДЧ та вступу до НАТО — так чи ні.

Згодом це запитання на брифінгу поставили президенту США Джо Байдену з уточненням щодо того, чи може війна та окупація частини територій Росією перешкодити вступу України в НАТО. У відповідь він заявив, що Україні потрібно позбутися корупції.

“Моя відповідь на друге запитання — ні. На перше запитання: потрібно позбутися корупції, відповідати іншим вимогам, які висуваються, виконати ПДЧ (План дій щодо НАТО — ред.). Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація”, – наголосив Байден.

Згодом Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна втрачає приблизно третину свого ВВП через корупцію.

У липні під час конференції з питань реформ українського сектору безпеки та оборони, що відбулася у Вільнюсі, Зеленський заявив:

“Вже сьогодні ми б хотіли отримати перелік реформ, виконання яких дасть змогу Україні конкретно перейти до наступного кроку – до інтеграції з Альянсом”.

Спецпредставник генсекретаря НАТО зазначив, що такого переліку немає.

“Скажу прямо: так воно не працює”, — сказав спецпредставник Джеймс Аппатурай.