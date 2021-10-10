П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що своїми діями команда нинішнього очільника держави Володимира Зеленського за 2,5 роки стала на рейки Антимайдану і намагається відволікти суспільство від своїх злочинів.

Про це повідомляє пресслужба “Євросолідарності”.

Порошенко подякував громадським активістам, ветеранам російсько-української війни за підтримку.

“Паралелі дуже легко провести. Майдан – і Антимайдан. Люди, які вийшли не за гроші – за ідею, за Україну, за своє майбутнє, за Європу, і вони точно приречені на перемогу. І ті, хто там ховалися під кущами, розважалися горілкою і робили все те саме, що вони в 2004-2005, 2013 і 2014 роках робили в Києві на Антимайдані. Мені дуже шкода, що так швидко, за 2,5 роки Зеленський став на рейки Антимайдану. Весь цей його непотріб, який він набрав із команди Януковича, влаштував у себе”, – сказав Петро Порошенко.

За словами п’ятого президента, мітинг під його будинком у Козині Зеленський влаштував, щоб приховати власні злочини.

“Зеленський обґрунтовано підозрюється в тому, що він бере участь у відмиванні грошей Коломойського, який 5,5 мільярдів вкрав в українців, пропускаючи їх через свою структуру, не декларує і разом із ним краде”, – зауважив Петро Порошенко, наголосивши, що суспільство потребує правди.

У багатьох країнах світу після масштабного журналістського витоку Pandora Papers розпочалися розслідування та відставки високопосадовців.

“А Зеленський ані пари з вуст. Вийди, поясни – 41 млн доларів, які ти в кишеню отримав від Коломойського, це плата за що?.. Там написано, що він купив 50% акцій. То сьогодні 50% Зеленського належить Коломойському? Він так нічого українському народу і не пояснив”, – сказав лідер “Європейської Солідарності”.

“Вони намагаються ховатися по злочинам “Вагнера”. Ми могли б надати в Гаагу переконливі докази злочину Путіна. А він замість цього подзвонив і здав Путіну. Бо або він, або його підлеглий дуже міцно дружить із Путіним, або з Козаком, або з Сурковим. І навіть не пояснили це суспільству, навпаки – 14 місяців брехали. То “операції не було”, то “була не українська операція”. То була “українська, але не їхня”. А вони просто здали Україну”, – наголошує Петро Порошенко.

П’ятий президент наголосив, що його команда буде вимагати від Володимира Зеленського і його оточення відповіді щодо “злочинів, які вони скоїли”.

Нагадаємо, що 9 жовтня біля будинку п’ятого президента України Петра Порошенка у Козині зібралися невідомі нібито для протесту. Депутат Київради від “Євросолідарності” Олександр Погребиський вважає, що провокації проти Порошенка влаштував Володимир Зеленський.

На відео, які оприлюднив блогер Андрій Луганський видно, що мітингувальниками є підлітки.

Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що “Європейська солідарність” вимагає від уповноваженого з прав дитини зреагувати на участь неповнолітніх у проплачених акціях.

Пізніше стало відомо, що “активістам”, яких привезли на “мирну акцію протесту”, обіцяли заплатити від 500 до 1000 гривень. Молодики заперечили, що вони з Громадської організації “Молоді ветерани”, яка подавала офіційну заявку на проведення акції.

П’ятий президент та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко звернувся до нинішнього глави держави Володимира Зеленського після сутичок біля його будинку, які відбулися в Козині.

Розслідування Pandora Papers

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів рік досліджував глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних отримав назву Pandora Papers. В роботі над ним брали участь 600 журналістів з усіх куточків світу. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу Pandora Papers.

Журналісти “Слідство.Інфо” заявили, що знайшли в документах підтвердження того, що у 2012 році “кварталівці” зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В серці цієї мережі – фірма Maltex Multicapital Corp, яка була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного “кварталівця” – сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

Номінальним власником центру мережі була компанія Davegra Limited. Тоді вона належала очільнику СБУ Івану Баканову. Він підписав “трастову декларацію” – документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії. За словами експерта, це було зроблено, щоб приховати реального — Володимира Зеленського та його партнерів.

Документи, датовані березнем 2019 року (перед першим туром президентських виборів) також свідчать, що офшор Зеленських мав отримувати від Maltex Multicapital дивіденди після того, як компанія вийшла зі складу акціонерів, передавши свою частку Сергію Шефіру. Сергій Шефір та Володимир Зеленський не відповіли на прохання прокоментувати ситуацію з виплатою дивідендів.

Йдеться про компанію Film Heritage. Цю компанію можна знайти в декларації Зеленського за 2017 рік (як кандидата на посаду президента), за 2019 та 2020 роки (позначена як власність дружини, Олени Зеленської). Утім Maltex Multicapital, про яку пише Ар’єв, не фігурує в жодній декларації президента. Так само немає згадок про отримання дивідендів.