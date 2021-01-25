Covid-19 Україна

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Зеленський святкує День народження та запостив селфі з ранкового тренування

Сьогодні, 25 січня, президент України Володимир Зеленський святкує свій 43-й день народження.

Понеділок, 25 січня 2021, 09:51

Про це він написав у Instagram.

“7-ма на годиннику. 43 за паспортом. 30 в душі” – так президент підписав своє селфі, зроблене у спортзалі.

Народився Зеленський 25 січня 1978 року в Кривому Розі. Ще маленьким прожив з батьками чотири роки в Монголії, в місті Ерденет, де і закінчив перший клас. Потім його сім’я повернулася до Кривого Рогу. Тут він закінчив школу №95 з поглибленим вивченням англійської мови. Потім ступив до Криворізького економічного інституту, де отримав фах юриста. Втім за спеціальністю майже не працював.

Володимир Зеленський став відомий завдяки участі у КВК. Пізніше він з друзями створив команду “95 Квартал”.

КВК довелося покинути через конфлікт з Олександром Масляковим – засновником та власником компанії “АМиК”, який до того ж є організатором КВК.

У 2005 році на українському телебаченні стартує програма “Вечірній Квартал” – вона дуже швидко стає популярною і найрейтинговішою у сегменті телевізійного гумору.

Далі Зеленський з партнерами запускає ще кілька програм: “Вечірній Київ”, “Бійцівський клуб” і “Україно, вставай”, “Ліга сміху”. Зеленський знімається у комедійних фільмах. Наприклад, він зіграв роль вчителя Василя Голобородька, який випадково стає президентом, в популярному телесеріалі “Слуга народу”.

Ще один популярний проєкт “95 Кварталу” – комедійний серіал “Свати”.

Виступаючи з новорічним зверненням на телеканалі “1+1” 31 грудня 2018 року, Зеленський оголосив, що має намір балотуватися на посаду глави держави на виборах президента 2019.

Зеленський одружений, має двох дітей – доньку Олександру та сина Кирила.

Нагадаємо, на російському телеканалі СТС у 2021 році вийде власна версія українського проєкту “Ліга Сміху”. Про запуск “Ліги сміху” на російському телебаченні під час прямого ефіру розповіли редактори Міжнародного союзу КВН Тимофій Куц і Євген Донських.

Теги: Володимир Зеленський, День Народження

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