Президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган за підсумками зустрічі в Стамбулі виступили зі спільною заявою.

Її текст опубліковано на сайті Офісу президента.

Зміцнення партнерства

У спільній заяві президента підтвердили прагнення зміцнювати стратегічне партнерство між державами та наголосили на тому, що є важливою реалізація домовленостей, досягнутих під час зустрічі 3 лютого 2020 року у Києві.

Крім того, президенти домовились про подальше всебічне співробітництво між військово-морськими силами та наголосили на важливості зміцнення регіональної співпраці для економічного розвитку та захисту навколишнього середовища у Чорному морі.

Ердоган та Зеленський прийняли рішення створити новий формат українсько-турецького діалогу з політико-безпекових питань – щорічні зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони за формулою “два плюс два”.

Лідери держав виступили за швидке завершення переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною і активізацію співпраці у рамках Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва.

Також президенти домовилися співпрацювати для збільшення турецьких інвестицій у реалізацію інфраструктурних проєктів в Україні.

Для поглиблення культурно-гуманітарне співробітництво і міжлюдські контакти лідери домовилися про проведення Року України у Туреччині і Року Туреччини в Україні.

Крим та Донбас

Турецька Республіка підтвердила свою беззастережну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах та привітала співробітництво у рамках Кримської платформи, ініційованої Україною.

Також лідери підтвердили готовність і надалі докладати зусилля для деокупації Крим та забезпечення захисту прав людини на півострові, відновлення контролю України над тимчасово окупованими районами Донецької і Луганської областей, покращення умов життя вимушено переміщених осіб та звільнення ув’язнених громадян України.

Вступ України в НАТО

Турецька Республіка висловила підтримку у питанні членства України у Північноатлантичному альянсі, привітавши визнання держави як партнера з розширеними можливостями. Туреччина заявила про намір і надалі сприяти Україні в досягненні критеріїв членства в Альянсі, а також взаємосумісності Збройних сил і НАТО, у тому числі шляхом проведення відповідних спільних військових навчань.