Про це свідчать результати всеукраїнського телефонного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 16-22 квітня 2021 року.

Соціологи представили рейтинг кандидатів на виборах президента у першому турі.

Так, якби вибори відбувалися в другій половині квітня, то Володимира Зеленського готові були підтримати 31,4% респондентів (серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором).

На другому місці – п’ятий президент України Петро Порошенко, якого підтримали б 18,1% опитаних (серед тих, хто визначився).

Варто зазначити, що в першому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко – 15,95% голосів.

За даними соціологів, третє-п’яте місця зараз ділять: Юлія Тимошенко (11,9% серед тих, хто визначився), Ігор Смешко (10,4%) та Юрій Бойко (9,6%). Різниця в підтримці – в межах статистичної похибки.

Підтримка інших кандидатів є нижчою.

Всеукраїнське опитування громадської думки здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted-telephone-interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 2003 респондентів, котрі мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.