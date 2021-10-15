Зеленський та Шефір причетні до виведення активів із банку Курченка – «Схеми»

До приходу до влади президент України Володимир Зеленський та його перший помічник Сергій Шефір намагалися вивести з-під застави майно на мільйони гривень з проблемного "Брокбізнесбанку" в обхід законної черги.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту “Схеми”.

Ця історія бере початок у 2010 році. 27 квітня 2010-го Зеленський та Шефір відкрили доларові рахунки у “Брокбізнесбанку”. Перший мав на депозиті більше ніж 300 тисяч доларів, а другий – понад 400 тисяч доларів. Вони продовжували зберігати валюту в цьому банку і під час, і після того, як у нього змінилися власники, і банк перейшов під контроль Сергія Курченка – молодого олігарха з оточення тодішнього президента Віктора Януковича.

У 2014 році, після введення в “Брокбізнесбанк” тимчасової адміністрації й після оголошення про ліквідацію банку, Зеленський та Шефір підписали низку угод із компаніями, що мали кредити у банку – про відступлення права вимоги за своїми депозитами.

Для компаній це була спроба не повертати банку борги та вивести з-під застави активи. А Шефір і Зеленський таким чином намагалися отримати не лише гарантовані державою 200 тисяч гривень, але й повернути більшу суму в обхід визначеної законом черги, за якою Фонд гарантування вкладів має повертати гроші.

Із застави банку мали ризик вийти тваринні комплекси ТОВ “Подільський Господар” (заставна вартість – понад 260 мільйонів гривень), нерухомість ПАТ “Чинбар” (заставна вартість – понад 260 мільйонів гривень) та майновий комплекс на 18 тисяч квадратних метрів ПАТ “Київський дослідний ремонтно-механічний завод” у Києві.

Господарський суд Києва та Київський апеляційний господарський суд визнали припиненими борги компаній та зняли обтяження з майна. Однак у 2015-му році Вищий господарський суд дійшов висновку, що ці дії не відповідали нормам законодавства.

Крім цього, Верховний суд України згодом підтвердив, що зобов’язання позичальника не можуть припинятися шляхом придбаних прав вимоги до банку.

Народний депутат від “Слуги народу” і голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев у коментарі журналістам заявив, що подібні угоди є “неприпустимими”. Однак, коли дізнався, що йдеться про Зеленського, зазначив, що “треба вивчати документи”.

Журналісти відправили запит до Офісу президента 22 вересня і неодноразово нагадували про запит прессекретареві Володимира Зеленського Сергію Никифорову, однак відповідей до публікації не отримали.

Натомість Шефір у коментарі “Схемам” зазначив:

“У нас не було часу займатися юридичними питаннями. І ми комусь віддали право займатися нашими юридичними питаннями. Піднімуть цей договір – я згадаю”.

Але до публікації Шефір документів журналістам так і не надав.

Слід зазначити, що це розслідування з’явилося після того, як минулого тижня вийшов фільм-розслідування “Офшор 95”, який підготували журналісти агенції “Слідство.Інфо” на основі масштабного витоку даних Pandora Papers.