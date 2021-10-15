Зеленський та Шефір причетні до виведення активів із банку Курченка – «Схеми»

Про це йдеться в розслідуванні проєкту “Схеми”.
Ця історія бере початок у 2010 році. 27 квітня 2010-го Зеленський та Шефір відкрили доларові рахунки у “Брокбізнесбанку”. Перший мав на депозиті більше ніж 300 тисяч доларів, а другий – понад 400 тисяч доларів. Вони продовжували зберігати валюту в цьому банку і під час, і після того, як у нього змінилися власники, і банк перейшов під контроль Сергія Курченка – молодого олігарха з оточення тодішнього президента Віктора Януковича.
У 2014 році, після введення в “Брокбізнесбанк” тимчасової адміністрації й після оголошення про ліквідацію банку, Зеленський та Шефір підписали низку угод із компаніями, що мали кредити у банку – про відступлення права вимоги за своїми депозитами.
Для компаній це була спроба не повертати банку борги та вивести з-під застави активи. А Шефір і Зеленський таким чином намагалися отримати не лише гарантовані державою 200 тисяч гривень, але й повернути більшу суму в обхід визначеної законом черги, за якою Фонд гарантування вкладів має повертати гроші.
Із застави банку мали ризик вийти тваринні комплекси ТОВ “Подільський Господар” (заставна вартість – понад 260 мільйонів гривень), нерухомість ПАТ “Чинбар” (заставна вартість – понад 260 мільйонів гривень) та майновий комплекс на 18 тисяч квадратних метрів ПАТ “Київський дослідний ремонтно-механічний завод” у Києві.
Господарський суд Києва та Київський апеляційний господарський суд визнали припиненими борги компаній та зняли обтяження з майна. Однак у 2015-му році Вищий господарський суд дійшов висновку, що ці дії не відповідали нормам законодавства.
Крім цього, Верховний суд України згодом підтвердив, що зобов’язання позичальника не можуть припинятися шляхом придбаних прав вимоги до банку.
Народний депутат від “Слуги народу” і голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев у коментарі журналістам заявив, що подібні угоди є “неприпустимими”. Однак, коли дізнався, що йдеться про Зеленського, зазначив, що “треба вивчати документи”.
Журналісти відправили запит до Офісу президента 22 вересня і неодноразово нагадували про запит прессекретареві Володимира Зеленського Сергію Никифорову, однак відповідей до публікації не отримали.
Натомість Шефір у коментарі “Схемам” зазначив:
“У нас не було часу займатися юридичними питаннями. І ми комусь віддали право займатися нашими юридичними питаннями. Піднімуть цей договір – я згадаю”.
Але до публікації Шефір документів журналістам так і не надав.
Слід зазначити, що це розслідування з’явилося після того, як минулого тижня вийшов фільм-розслідування “Офшор 95”, який підготували журналісти агенції “Слідство.Інфо” на основі масштабного витоку даних Pandora Papers.
Розслідування Pandora Papers
Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів рік досліджував глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних отримав назву Pandora Papers. В роботі над ним брали участь 600 журналістів з усіх куточків світу. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу Pandora Papers.
Журналісти “Слідство.Інфо” заявили, що знайшли в документах підтвердження того, що у 2012 році “кварталівці” зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В серці цієї мережі містилася фірма Maltex Multicapital Corp.
Згідно з документами витоку, Maltex була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного “кварталівця” – сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлева.
Номінальним власником центру мережі була компанія Davegra Limited. Тоді вона належала очільнику Служби безпеки України Івану Баканову. Він підписав так звану “трастову декларацію” – документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії. За словами експерта, це було зроблено, аби приховати реального — Володимира Зеленського та його партнерів.
Документи, датовані березнем 2019 року (перед першим туром президентських виборів) також свідчать, що офшор Зеленських мав отримувати від Maltex Multicapital дивіденди після того, як компанія вийшла зі складу акціонерів, передавши свою частку Сергію Шефіру. Сергій Шефір та Володимир Зеленський не відповіли на прохання прокоментувати ситуацію з виплатою дивідендів.
Йдеться про компанію Film Heritage. Цю компанію можна знайти в декларації Зеленського за 2017 рік (як кандидата на посаду президента), за 2019 та 2020 роки (позначена як власність дружини, Олени Зеленської).
Утім Maltex Multicapital, не фігурує в жодній декларації президента. Так само немає згадок про отримання дивідендів.
- Раніше повідомляли, що президент України Володимир Зеленський та його оточення могли бути причетними до переказів 40 млн доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
- Національне антикорупційне агентство України (НАБУ) розпочало дослідження усіх фінансових транзакцій “ПриватБанку” в рамках масштабного міжнародного скандалу Pandora Papers.
- За словами генпрокурорки Ірина Венедіктова, інформація щодо “ПриватБанку” з фільму “Слідства.Інфо” про офшорні компанії та відмивання коштів давно відома слідству.
- Українські засоби масової інформації не надто активно висвітлювали міжнародний скандал Pandora Papers, в якому, зокрема, фігурують президент Володимир Зеленський та олігарх Ігор Коломойський.