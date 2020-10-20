Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що "ті, хто без бою віддав Крим", повинні відповісти за це.

Таку заяву він зробив, виступаючи з посланням у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити Україну на суші, у воді, в повітрі і кіберпросторі. Щоб більше ні в кого не виникало навіть думки посягнути на наш суверенітет, на нашу територіальну цілісність або відібрати у України частину території без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи. А ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність“, – зазначив Зеленський.

При цьому глава держави запевнив, що справа “не в помсті, а в справедливості”.

“Хочу, щоб усім було зрозуміло: питання не в помсті – питання у справедливості. Суспільству потрібні відповіді. І це стосується не лише цього питання. Їх у людей накопичилось тисячі. Відсутність відповідей і справедливості призводить до втрати довіри. Неможливо побудувати успішну країну, якщо суспільство не довіряє державі”, – заявив Зеленський.