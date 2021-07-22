Про це повідомляє сайт президента.

Зеленський підписав Закон “Про внесення зміни до розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”.

Штрафи не будуть накладатися, якщо причини порушення порядку в’їзду-виїзду сталися через обставини гуманітарного характеру, в тому числі при поверненні на місце проживання, возз’єднання сім’ї, важкої хвороби, смерті близьких родичів, медичної необхідності і інших.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

За порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї передбачено адміністративне стягнення у виді штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1,7 тис. грн до 5,1 тис. грн.). Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за вказане правопорушення, тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5,1 тис. грн до 8,5 тис. грн).

Нагадаємо, що 29 червня народні депутати проголосували за відповідний законопроєкт.