Про це йшлося під час селекторної наради глави держави з членами Кабміну та правоохоронними органами.
Зеленський вимагав від чиновників назвати причину зростання кількості випадків, дати прогноз по ситуації і надати рішення.
“Уже третю добу у нас істотно вище кількість лабораторно підтверджених випадків зараження. Я просив визначити причину і чекаю від вас прогнозів і рішень”, – сказав президент.
У відповідь голова уряду Денис Шмигаль заявив, що причин для паніки немає, але є “дзвіночки”, які вимагають реакції.
Зеленський вважає, що в ситуації, що склалася потрібно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт, – тобто місця, де багато людей.
Шмигаль ж наполягає на адміністративної відповідальності – штрафах.
- За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували 753 випадки зараження коронавірусом, що є найбільшою добовою кількістю випадків COVID-19 з початку епідемії.