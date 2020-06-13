Про це йшлося під час селекторної наради глави держави з членами Кабміну та правоохоронними органами.

Зеленський вимагав від чиновників назвати причину зростання кількості випадків, дати прогноз по ситуації і надати рішення.

“Уже третю добу у нас істотно вище кількість лабораторно підтверджених випадків зараження. Я просив визначити причину і чекаю від вас прогнозів і рішень”, – сказав президент.

У відповідь голова уряду Денис Шмигаль заявив, що причин для паніки немає, але є “дзвіночки”, які вимагають реакції.

Зеленський вважає, що в ситуації, що склалася потрібно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт, – тобто місця, де багато людей.

Шмигаль ж наполягає на адміністративної відповідальності – штрафах.