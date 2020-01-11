Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви влади Ірану про те, що український літак авіакомпанії МАУ дійсно був збитий ракетою через людську помилку.

Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.

Зеленський зазначив, що Іран визнав свою провину в збитті українського літака ще до того, як закінчила працювати міжнародна комісія, що займається трагедією.

У відповідь Зеленський висунув ряд вимог до Ірану.

“Наполягаємо на цілковитому визнанні вини. Ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах”, – написав президент.

Також він зазначив, що сподівається на подальше проведення розслідування без “затримок і перепон”.

“Наші 45 фахівців мають отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості”, – резюмував глава держави.

Близько сьомої години ранку міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у себе в Twitter заявив, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала “людська помилка під час кризи, викликаної авантюризмом США”.

Після цього президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухані офіційно підтвердив, що літак МАУ був збитий в небі над Тегераном.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

9 січня стало відомо, що, за інформацією американської розвідки, авіарейс української компанії МАУ міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.

В той же день прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.

Варто зазначити, що Іран заперечує версію про катастрофу літака через ракети.