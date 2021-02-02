У 2014-му році, коли російські збройні формування вже перебували у Криму та почали почали підготовку до проведення незаконного референдуму, Володимир Зеленський був на зйомках комедії "8 перших побачень" у Москві.

Про це йдеться у матеріалі #Букв “Що робив Зеленський, коли захоплювали Крим”.

“Якби я тоді був Президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди “зелених чоловічків” не пустили”, – саме так заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю американському Axios, що транслювалося на каналі HBO.

Варто зазначити, що Володимир Зеленський взагалі не служив у війську, а під час мобілізації 2014-2015 років проігнорував усі чотири надіслані йому повістки.

Так, йому надсилали повістки у Кривий Ріг: 15 квітня 2014, 23 червня 2014, 15 серпня 2014, 10 травня 2015.

Тож, чим саме був зайнятий Зеленський під час окупації Криму та збройної агресії РФ на Донбасі?

Так, у 2014-му він був у Москві на зйомках фільму “8 нових побачень”. Там Зеленський за сюжетом виманював із клітки слона, аби сподобатись головній героїні.

Чим іще займався Зеленський 2014 році? Наприклад, 29 липня 2014 року Володимир Зеленський проходив тест “Який ти псих”.

Ще на Facebook сторінці є дописи про його відпочинок у Мексиці, перші анонси “Кварталу”, пости про виступи в регіонах та багато іншого.

Народні депутати від “Європейської Солідарності” жорстко розкритикували інтерв’ю президента Володимира Зеленського для американського каналу HBO. Нардепи вважають, що “зарозумілі претензії Зеленського до міжнародних партнерів України” – це вкрай безвідповідально та недалекоглядно.