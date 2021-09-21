Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“20 років тому найбільший в історії світу теракт забрав життя 2996 людей. 12 з них були українцями. Вічна пам’ять усім жертвам 9/11”, – написав Зеленський, поклавши квіти біля меморіалу.

Одним із героїв-рятувальників під час терактів на вежі Всесвітнього торгового центру був українець Іван Скала, який служив поліціянтом у департаменті адміністрації порту Нью-Йорка та Нью-Джерсі. У той день він добровiльно зголосився допомагати постраждалим від теракту.

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів Америки для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН. Також заплановані зустрічі Зеленського з лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій. Крім того, Володимир Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою у США.

Довідка.

11 вересня в США через кілька терактів загинули 2 977 осіб. Відповідальність за теракти взяли на себе представники терористичної організації Аль-Каїда. Виконавцями були 19 осіб, з них 15 – піддані Саудівської Аравії.

Вранці 11 вересня чотири групи терористів-смертників захопили чотири пасажирські авіалайнери, які належали двом американським авіаперевізникам United Airlines та American Airlines. Літаки прямували до Каліфорнії. Терористи скерували два літаки на північну та південну 110-поверхові башти Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку. Внаслідок аварії всередині будівель почалися пожежі. Через певний час обидві конструкції впали, поховавши під собою сотні людей. Через їх обвал понад десять менших будівель, які були поряд, також впали. Серед них – 47-поверхова вежа номер сім Всесвітнього торговельного центру.

Третій літак з терористами за штурвалом спрямували до будівлі Пентагону. Коли літак впав — зруйнував частково західну частину штаб-квартири міністерства оборони США.

Четвертий літак не брав участі в терактах. Дізнавшись про те, що коїться, пасажири та команда атакували терористів, внаслідок чого літак впав на безлюдному полі в штаті Пенсильванія.