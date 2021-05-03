Про це повідомляє Офіс президента.

Підписання документа приурочено до 230-річчя прийняття Конституції 3 травня – акта, який регулював правову систему в Речі Посполитої. Він був першим подібним документом в Європі і другим у світі сучасним основним закон держави, який набрав чинності.

“Згадуючи досвід минулого, пишаючись досягненнями нашої теперішньої співпраці в регіоні, усвідомлюючи виклики, з надією дивимося в майбутнє. Висловлюємо переконання, що успіх нашої спільної спадщини та спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах. До них, без сумніву, належать: свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність та солідарність”, – йдеться в документі.

Відзначається, що Європа повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють свободу, суверенітет, територіальну цілісність, демократію, верховенство права, рівність і солідарність.

“З розумінням і підтримкою ставимося до устремлінь усіх націй регіону, з якими наші народи поєднує спільна історична доля і які сьогодні прагнуть, як і ми, користуватися благами свободи й демократії, відважно вимагаючи поваги до своїх прав. Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості. Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо”, – зазначається в документі.

Нагадаємо, що перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі.