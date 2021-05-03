Про це він сказав у вступному слові під час дискусії глав п’яти держав щодо майбутнього європейської політики.

Зеленський подякував лідерам Польщі, Естонії, Латвії та Литви за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

“Перш за все, хочу подякувати за запрошення і привітати з прекрасним днем. Дійсно, 230 річниця Конституції 3 травня – велика дата, велике свято для вас усіх, для Польщі, для вашого народу. І те, що ми всі тут знаходимося, я впевнений, що для всіх країн це дійсно важливий день. І ми тут. І Латвія, Литва і Естонія. Я думаю, що через те, що ми всі підтримуємо Польщу, підтримуємо вас особисто пане президенте. Я хочу подякувати. Зараз приділялося багато уваги Україні, і постійно партнери підтримують Україну, нашу територіальну цілісність, наш суверенітет. Я вам всім вдячний. Сьогодні це дуже важливо, коли анексована частина української території, наш півострів Крим, і коли у нас йде війна на сході. Це і є війна в Європі. Тут дуже важливо, щоб ми були разом”, – підкреслив Зеленський.

Зеленський додав, що “Україна, як і країни Європи, бажає жити в демократичному світі”.

“Мені здається, що Анджей дуже правильно сказав, що ми всі хочемо жити і живемо, і прагнемо жити в демократичному суспільстві. Я думаю, що у нас одне і те ж прагнення і погляд, але різний досвід. Дійсно, в України зовсім інший досвід. Ми багато років, десятиліть виборюємо свою незалежність. І сьогодні те ж саме відбувається на сході нашої країни – ми знову виборюємо свою незалежність”, – сказав Зеленський.

Він додав, що “для України завжди хтось писав закони, вона завжди була частиною тієї чи іншої імперії”.

“Українці, ви знаєте, завжди виборювали незалежність, свою націю і свою Україну. Завжди хтось писав для України закони. Ми були частиною тієї чи іншої імперії і тому довіра до законності, до права, в принципі до міжнародних законів довіра така достатньо скептична в українців. Тому, що хтось завжди писав для України закони. І ви знаєте, що якщо навіть взяти історію, то Конституцію, першу Конституцію в Україні, українську було написано Пилипом Орликом ще у 18-му сторіччі, але проголошено її тільки в 96 році. Ще не пройшло 25 років, буде в цьому році. І дійсно тоді з’явилася наша проголошена Конституція. А потім були, були дуже складні часи, часи радянські”, – пояснив президент України.

Крім того, Зеленський зазначив, що Україна довгий час знаходилася в складі СРСР.

“І ми знову були частиною іншої країни. І дійсно, після розпаду, після розпаду Радянського Союзу, ми прекрасно знаємо, що в Радянському Союзі було… Я сам народився в Радянському Союзі. І вам хочу сказати, що там були плюси і мінуси. Але ми розуміємо, що там не було у людей права на свободу слова, на право вибору, на право приватної власності. І знову в 91 році після розпаду, після розпаду Радянського Союзу, коли ми вибороли наприкінці свою незалежність також не було довіри, міцної довіри до закону через те, що деякі чиновники стали грабувати країну. І нарешті в 14-му році упродовж Революції Гідності на Майдані, підтримуючи європейський курс, на жаль загинули сотні наших прекрасних українських молодих громадян, які знову виборювали свою незалежність, знову виборювали той самий європейський курс, про який ми тут сидимо і говоримо. І ви знаєте, аби повернути, повернути довіру до законів, повернути довіру до законів як внутрі нашої країни, так і за кордоном, дійсно треба витратити багато часу і багато сил. Ми сьогодні впроваджуємо декі кроки важливі. Пакет законів про народовладдя. Нам треба затягнути наше суспільство в те, щоби українці були самі зацікавлені також приймати участь не раз на 5 років, коли вони обирають президента чи коли вони обирають парламент, а щомісяця, щотижня мати можливість завдяки різного рівня референдумам впливати на країну, на її вибір, на економіку тощо”, – розповів він.

“І сьогодні у нас іде війна на сході. І всі розуміють, що ця війна знов за незалежність України. Але стільки сторіч українці це робили! І я впевнений, що незалежність цього разу ніхто не віддасть завдяки нашій з вами міцності. Тому я ще раз хочу подякувати за запрошення і хочу подякувати за підтримку колег. Дякую і ще раз зі святом”, – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі.