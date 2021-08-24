Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на Майдані з нагоди 30-ї річниці Незалежності України згадав видатних українців, а також лише деяких президентів країни.

Про це повідомляють #Букви.

Так, Володимир Зеленський згадав про першого президента Леоніда Кравчука, про другого президента Леоніда Кучму та про третього президента Віктора Ющенка. Проте своїй промові оминув згадку про експрезидента-втікача Віктора Януковича, і взагалі не згадав п’ятого президента Петра Порошенка.

“Рівненщина подарувала нам першого президента України. Чернігівщина – другого. Сумщина – третього. Донеччина подарувала нам Леоніда Бикова і Сергія Бубку. Луганщина – Володимира Даля, Кіровоградщина подарувала Карпенка-Карого і Кропивницького, а з ним і театр. Житомирщина – Лесю Українку та поезію. Полтавщина Миколу Лисенка та оперу. Тернопільщина – Соломію Крушельницьку і божественний голос. Вінниччина – Василя Стуса і незламність духу…” – сказав президент.

Варто зазначити, що присутні на урочистостях Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.