Про це повідомляють #Букви.
Так, Володимир Зеленський згадав про першого президента Леоніда Кравчука, про другого президента Леоніда Кучму та про третього президента Віктора Ющенка. Проте своїй промові оминув згадку про експрезидента-втікача Віктора Януковича, і взагалі не згадав п’ятого президента Петра Порошенка.
“Рівненщина подарувала нам першого президента України. Чернігівщина – другого. Сумщина – третього. Донеччина подарувала нам Леоніда Бикова і Сергія Бубку. Луганщина – Володимира Даля, Кіровоградщина подарувала Карпенка-Карого і Кропивницького, а з ним і театр. Житомирщина – Лесю Українку та поезію. Полтавщина Миколу Лисенка та оперу. Тернопільщина – Соломію Крушельницьку і божественний голос. Вінниччина – Василя Стуса і незламність духу…” – сказав президент.
Варто зазначити, що присутні на урочистостях Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.
- Раніше нардепка від “Євросолідарності” Вікторія Сюмар повідомила, що Сергія Шефіра, який є помічником президента Володимира Зеленського, привезли на Майдан Незалежності у супроводі поліції.