Відео було опубліковано на сторінці Зеленського в Facebook.

Як повідомлялося раніше, вранці 21 липня, на Театральній площі в центрі Луцька озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Терорист називає себе Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.

Нагадаємо, Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він хоче, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагає, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року.

Зеленський виконав вимоги і опублікував відео. Близько 21-ї години Кривош відпустив трьох людей.

Після затримання терориста Зеленський видалив відео і опублікував інший пост, присвячений подіям у Луцьку.

“Вітаю всіх, хто весь день боровся за звільнення людей у Луцьку й фактично – за їхні життя. Ми всі переживали і стежили за розвитком подій, напрацьовували плани та змінювали їх з огляду на ситуацію. Життя людини – найважливіша цінність. Ми не втратили нікого. Сьогодні рідні та близькі можуть обійняти всіх, хто простраждав день в автобусі під прицілом. Тероризму немає місця в жодній країні”, – написав глава держави.