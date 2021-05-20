Президент України Володимир Зеленський натякнув, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков буде відповідати, якщо обвинувачення у кримінальному провадженні щодо вбивства журналіста Павла Шеремета не підтвердиться у суді.

Про це повідомляють #Букви.

Так, журналісти поставили Зеленському питання щодо притягнення до відповідальності міністра Арсена Авакова за можливе фабрикування справи Шеремета. Запитали, чи звільнять Авакова, якщо провина обвинувачених Андрія Антоненка, Яни Дугарь та Юлії Кузьменко не підтвердиться? А також, чи буде сам Зеленський відчувати за собою провину.

Глава держави не дав чіткої відповіді.

“Я не хотів би багато коментувати з цього приводу. Я не втручаюся в діяльність правоохоронних органів, діяльність суду, але скажу вам відверто: я знаю детально, що відбувається. І мені не все одно. Якщо незаконно було засуджено цих людей… І те, що вони перебували за ґратами – мені не все одно. Доказів стовідсоткових ще немає про те, що вони невинні, і що вони винні – теж не має. І я не знаю, чи пробачить вона мені… От сьогодні зранку Яна Дугарь мені… Ми переписуємося… Тобто, мені не все одно, що з цими всіма людьми…”, – сказав Зеленський.

На запитання про Авакова Зеленський відповів так:

“Якщо засудили незаконно, то ви знаєте, я буду говорити серйозно з міністром про його… Чи він може залишитися в такій ситуації… Ні. Ось і все. І він це знає. І ми розуміємо складність цього процесу”, – сказав президент.