Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з держсекретарем США Майком Помпео.
“Україна готова розвивати нові форми партнерства із США в сфері безпеки. Це підтверджує перший в історії контракт на пряму закупівлю протитанкових ракетних комплексів Javelin. Йшлося і про посилення ВМС України завдяки катерам класу Island і зміцнення протиповітряної оборони України, де ми готові розглядати опції покупки необхідних озброєнь”, – зазначив Зеленський, коментуючи підсумки зустрічі з Помпео.
Голова держави нагадав, що підтримка України має “широкий і двопартійний консенсус у Конгресі США”. Про це, за його словами, свідчить обсяг програм допомоги на 2020 рік, що становить майже $ 700 млн.
“Окремо відзначу допомогу в сфері безпеки, яка становить $ 365 млн і відчутно підсилює нашу обороноздатність”, – наголосив Зеленський.
Він додав, що Україна розраховує на “взаємовигідну кооперацію з топовими оборонними компаніям США”.
- Наприкінці серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з питань національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. У вересні в США розблокували програму військової допомоги Україні, яка передбачає виділення $391,5 млн для закупівлі озброєння та військової техніки.
- 10 грудня в Палаті представників Конгресу США озвучили звинувачення проти президента Дональда Трампа у справі про його імпічмент. Так американського лідера звинувачують у зловживанні владою. Йдеться про затримку військової допомоги Україні та тиск на Президента Володимира Зеленського з метою почати розслідування проти сина можливого конкурента Трампа на майбутніх виборах Джо Байдена. Також Трамп звинувачується в перешкоджанні роботі Конгресу під час розслідування його дій щодо України.