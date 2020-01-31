Україна готова розвивати нові форми співпраці зі Сполученими Штатами Америки у сфері безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з держсекретарем США Майком Помпео.

“Україна готова розвивати нові форми партнерства із США в сфері безпеки. Це підтверджує перший в історії контракт на пряму закупівлю протитанкових ракетних комплексів Javelin. Йшлося і про посилення ВМС України завдяки катерам класу Island і зміцнення протиповітряної оборони України, де ми готові розглядати опції покупки необхідних озброєнь”, – зазначив Зеленський, коментуючи підсумки зустрічі з Помпео.

Голова держави нагадав, що підтримка України має “широкий і двопартійний консенсус у Конгресі США”. Про це, за його словами, свідчить обсяг програм допомоги на 2020 рік, що становить майже $ 700 млн.

“Окремо відзначу допомогу в сфері безпеки, яка становить $ 365 млн і відчутно підсилює нашу обороноздатність”, – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна розраховує на “взаємовигідну кооперацію з топовими оборонними компаніям США”.