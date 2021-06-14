Україна очікує на ймовірні провокації під час спільних військових навчань Росії та Білорусі у вересні.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами видань Reuters, Associated Press і Agence France-Press, інформує Офіс президента.

Президент зауважив, що Російська Федерація повільно відводить свої війська від кордонів з Україною. Також, за його словами, спільні білорусько-російські військові навчання можуть позначитися на ситуації на кордонах України.

“Сьогодні ми, на превеликий жаль, маємо бути готовими до ускладнень у будь-який день. Я не вважаю, що це буде, але ймовірність провокацій є, зокрема в середині вересня, коли буде “Захід-2021”, — сказав Зеленський.

Водночас президент акцентував, що не вважає, що Росія зацікавлена в повномасштабній війні. На його переконання, Росія “розуміє, що Україна не відступить, піде до кінця, і це може вилитися в Третю світову війну”.

Крім цього, Зеленський заявив, що сподівається на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним задля активізації мирних переговорів. Він також поскаржився, що російська сторона затягує її проведення без зрозумілих причин.

“Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду (порядок денний — ред.) й терміни”, – додав президент.

Стягнення російських військ до кордонів України

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

2 квітня президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

20 квітня стало відомо, що Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки, про що свідчать нові супутникові знімки.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “перевірки військ”, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.