Президент України Володимир Зеленський повідомив, що "Укрзалізниця" веде переговори із США про закупівлю партії локомотивів.

Про це він поінформував на прес-конференції за підсумками зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео.

“Я впевнений, що 2020 рік стане роком, в якому ми відчутно збільшимо інвестиційне та торгівельне співробітництво між Україною і США. Ми зацікавлені разом із американською стороною посилити розвиток залізничної галузі України. Міністерство інфраструктури України і “Укрзалізниця” вже ведуть переговори про закупівлю нової партії локомотивів американського виробництва“, – зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що Україна розраховує на зняття торгових обмежень, які раніше були введені США: зокрема, мит на імпорт сталі в розмірі 25 %.

“Це чутливе питання для нашого металургійного експорту. Ми сподіваємося на скасування цього мита для України”, – наголосив Зеленський.

Президент запросив великий американський бізнес взяти участь у “розвитку інфраструктури України”, а також у проектах будівництва мостів і доріг.

Окремо Зеленський закликав американський бізнес до видобутку природного газу і нафти в Україні.

“Очікуємо участі американських компаній у конкурсах на розробку ділянок Чорноморського шельфу. Крім того, Україна прагне побудувати ефективну співпрацю з Міжнародною корпорацією фінансування і розвитку. Ми зацікавлені в реалізації спільних кейсів у різних областях нашої країни”, – додав Зеленський.