Президент Володимир Зеленський, виступаючи на позачерговому засіданні Парламенту, заявив, що Уряд “провалив“ роз’яснювальну комунікацію для того, щоб люди відчули зменшення платіжок за тепло.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Наступне питання – це комунальні платежі. Ми дійсно підписали контракт на транзит газу. Ми зустріли зиму з рекордними запасами у сховищах. Ми знизили ціну на газ для нашого населення“, – сказав Зеленський.

За його словами, на сьогоднішній день ціна на газ на 35 % нижча, ніж у минулому році і найнижча за останні чотири роки.

“Але люди заплутались через хаос з платіжками, у січні і у лютому, десь вони стали меншими, десь ні. Комусь нарахували абонплату за доставку газу на кілька місяців вперед, десь прорахували тим, хто взагалі газом цим не користується“, – додав він.

“Фактично, я гадаю, що Уряд провалив роз’яснювальну кампанію, комунікацію і роботу з місцевою владою для того, щоб люди в усіх регіонах відчули, дійсно, на собі зменшення платіжки за тепло“, – заявив глава держави.