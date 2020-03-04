Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Наступне питання – це комунальні платежі. Ми дійсно підписали контракт на транзит газу. Ми зустріли зиму з рекордними запасами у сховищах. Ми знизили ціну на газ для нашого населення“, – сказав Зеленський.
За його словами, на сьогоднішній день ціна на газ на 35 % нижча, ніж у минулому році і найнижча за останні чотири роки.
“Але люди заплутались через хаос з платіжками, у січні і у лютому, десь вони стали меншими, десь ні. Комусь нарахували абонплату за доставку газу на кілька місяців вперед, десь прорахували тим, хто взагалі газом цим не користується“, – додав він.
“Фактично, я гадаю, що Уряд провалив роз’яснювальну кампанію, комунікацію і роботу з місцевою владою для того, щоб люди в усіх регіонах відчули, дійсно, на собі зменшення платіжки за тепло“, – заявив глава держави.
- Майже половина українців (46 %) зазначають, що їхні витрати на оплату комунальних послуг у січні 2020 року зросли проти січня 2019 року.