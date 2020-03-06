Президент України Володимир Зеленський заявив, що дає своєму російському колезі Володимиру Путіну рік для припинення війни на Донбасі.

Про це йшлося в його інтерв’ю щоденній британській газеті The Guardian.

Зеленський розповів, що вважає можливою угоду з Путіним, яка покладе край війні на Донбасі. При цьому він додав, що припинить переговори з російською стороною, якщо протягом року мирний план не буде реалізований.

“Час іде. Уряд може витратити один рік на весь договір. Тоді це повинно бути реалізовано. Більше не можна”, — сказав він.

Зеленський зазначив, що дає Путіну термін в один рік з моменту грудневого саміту “нормандської четвірки”, щоб припинити війну на Донбасі.

“Я не віддам свої п’ять років, які мені дав український народ, щоб працювати на Мінську ці п’ять років. Я не буду цього робити”, — заявив він.

Також український лідер повідомив, що є “два або три плани”, що робити в разі припинення переговорів в “нормандському форматі” і Мінську. Від уточнень Зеленський відмовився.