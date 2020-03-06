Про це йшлося в його інтерв’ю щоденній британській газеті The Guardian.
Зеленський розповів, що вважає можливою угоду з Путіним, яка покладе край війні на Донбасі. При цьому він додав, що припинить переговори з російською стороною, якщо протягом року мирний план не буде реалізований.
“Час іде. Уряд може витратити один рік на весь договір. Тоді це повинно бути реалізовано. Більше не можна”, — сказав він.
Зеленський зазначив, що дає Путіну термін в один рік з моменту грудневого саміту “нормандської четвірки”, щоб припинити війну на Донбасі.
“Я не віддам свої п’ять років, які мені дав український народ, щоб працювати на Мінську ці п’ять років. Я не буду цього робити”, — заявив він.
Також український лідер повідомив, що є “два або три плани”, що робити в разі припинення переговорів в “нормандському форматі” і Мінську. Від уточнень Зеленський відмовився.
- У вересні 2019 року вже колишній міністр Вадим Пристайко заявив, що Президент України Володимир Зеленський розглядає введення миротворців на територію Донбасу тільки як “план Б” в разі, якщо Мінські домовленості “не спрацюють”.
- В лютому на засідання Ради безпеки ООН Пристайко порушив питання щодо розміщення миротворчих сил Організації Об’єднаних Націй на російсько-українському кордоні.