Президент України Володимир Зеленський впевнений, що за час його перебування на посаді вдасться домогтися закінчення війни на Донбасі.

Про це глава держави заявив у фільмі “Рік президента Зеленського”, показаному в ефірі каналу “Україна 24”, повідомляють #Букви.

“Я впевнений у тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Упевнений особисто. Я говорив, що готовий чекати один рік, готовий працювати один рік. Якщо Мінський процес не працюватиме, ми будемо змінювати тактику. Ми до цього готові. Рік ще не минув”, – наголосив Зеленський.

Він висловив думку, що першим кроком до припинення військових дій був обмін полоненими, а другим – зустріч лідерів країн “нормандського формату” (Україна, Німеччина, Франція і РФ).

“Це дуже важливо. Тому що якщо немає майданчика, на якому можна домовитися про завершення війни, то ти ніяк її не завершиш”, – вважає глава держави.

Зеленський зазначив, що зустріч у “нормандському форматі” була дуже складною, але Україну “ніхто не здав”.

“Нормандська зустріч” була складною зустріччю, всі це розуміють на найвищому рівні, який тільки може бути. Але ніхто ж країну не здав, нічого такого не підписано. Ніхто на колінах, як говорили… на колінах я буду стояти – нічого цього не зроблено. Мені здається, що ми вийшли з дуже непоганим результатом. Не обірвався цей діалог. Адже після таких зустрічей люди можуть знову на кілька років заморозити свої відносини, і тоді не буде жодного прогресу”, – заявив він.

Президент також нагадав, що переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську почали проводити щотижня (зараз у відеоформаті), а не раз на місяць або квартал, як бувало раніше.

На його думку, “часткові перемоги” Україна має, але для повернення територій потрібен час.

“Часткові перемоги, вони, напевно, є. Але будемо чекати повного результату, коли ми дійсно повернемо наші території в Україну. Ще потрібен час. Трохи потрібно часу”, – підсумував Зеленський.