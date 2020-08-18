Президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі колишнього прем'єр-міністра Вітольда Фокіна.

Про це повідомили в Офісі Президента.

Відповідний указ № 327/2020 Зеленський підписав 18 серпня 2020 року.

Згідно з документом, Вітольд Фокін став першим заступником глави делегації (за згодою).

Біографія Вітольда Фокіна

Вітольд Фокін народився у селі Новомиколаївка на Дніпропетровщині. Наразі йому 87 років. Він закінчив гірничий факультет Дніпропетровського гірничого інституту за спеціальністю “розробка родовищ корисних копалин” й отримав призначення на шахти Луганщини.

З 22 до 31 років працював помічником начальника і начальником дільниці на шахті “Центральна-Боківська” та у шахтоуправлінні “Боковоантрацит” у місті Боково-Антрацит Луганської області.

З 1967 року був членом Компартії Радянського Союзу.

З 1963 по 1971 працював на “Донбасантрациті”, “Первомайськвугіллі”, “Свердловантрациті”.

З 1971 працював у Держплані УРСР, у 1987 році очолив його. Був заступником голови Ради Міністрів УРСР, головою Державного комітету УРСР з економіки (серпень 1990 — жовтень 1990).

У жовтні 1990 року на Вітольда Фокіна було покладено виконання обов’язків голови Ради Міністрів України. У листопаді того ж року був затверджений на цій посаді. З березня 1991 року — прем’єр-міністр України. 30 вересня 1992 року подав у відставку.

Фокін один з тих, хто підписав Угоду урядів Білорусі, Росії та України про впровадження узгодженої економічної політики.

У Раді 1 скликання (1991-1994) був позафракційним народним депутатом.

З 1993 року є науковим співробітником Інституту світової економіки та міжнародних відносин. Також Фокін — Президент Міжнародного Фонду гуманітарних і економічних зв’язків України з Російською Федерацією.

У 1997-2001 був членом Вищої економічної Ради при Президенті України.

У 2012 році Європейська Академія наук (Ганновер) надала йому звання доктора філософії з економічних питань і нагородила медаллю імені лауреата Нобелівської премії Альберта Швейцера “За гуманізм і служіння народу” з врученням Почесного диплому.

Заяви Фокіна про агресію РФ на Донбасі

У 2017 році Фокін висловлював думку, що сепаратизм — це “хвороба” та влада упустила момент, коли варто було на неї відреагувати.

Також Фокін виступав за виконання умов Мінських домовленостей та заперечував можливість виведення російських військ та встановлення Україною контролю над територією Донбасу перед проведенням там місцевих виборів.

У 2019 році Фокін заявляв, що війну на Донбасі можна було зупинити за 2 тижні, “якби на самому початку втрутилися в цю справу перші особи”.

Тоді ж він заявляв, що у наданні Донбасу особливого статусу та введення там другої держаної мови немає нічого “страшного”.