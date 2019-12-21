Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо посилення можливостей держави у сфері кібербезпеки.

Про це свідчить указ президента № 923/2019.

“Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 грудня 2019 року “Про невідкладні заходи з посилення спроможностей держави у сфері кібербезпеки” (додається, для службового користування)” – йдеться в документі.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України покладено на секретаря РНБО Олексія Данилова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.