Про це свідчить указ президента № 923/2019.
“Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 грудня 2019 року “Про невідкладні заходи з посилення спроможностей держави у сфері кібербезпеки” (додається, для службового користування)” – йдеться в документі.
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України покладено на секретаря РНБО Олексія Данилова.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
- Раніше повідомлялось, що хакери постійно атакують українську банківську систему, а нещодавно спробували зламати сайт президента України.