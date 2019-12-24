Про це він повідомив під час засідання Ради розвитку територій і громад.

Президент уточнив, що звільнює Мальського і Бондаренка через відсутність результату в роботі за чотири місяці з моменту їх призначення на посади глав областей.

“Ми говорили, що в кінці року будемо оцінювати роботу кожного. Я хочу подякувати всім, подякувати двом головам обласних державних адміністрацій. Я прийняв рішення їх звільнити. Не тому, що вони якісь люди не досвідчені або не чисті на руку, так би мовити, а тому, що в цих двох областях ми не побачили жодного результату”, – сказав при цьому Зеленський.

Відзначається, що обидва чиновники очолили області в липні 2019 року.