Про це йдеться в указі №253/2020.
Балонь звільнений “згідно з поданою ним заявою”, йдеться в документі.
Андрій Балонь з 2003 до 2015 року працював в органах внутрішніх справ, де пройшов шлях від простого слідчого до начальника Управління МВС в Полтавській області.
З травня 2017 року по серпень 2019 року Балонь працював заступником голови Херсонської обласної адміністрації, а 8 листопада був призначений Зеленським головою Кіровоградської ОДА.
- Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації та чиновника ОДА за підозрою в отриманні хабара в розмірі 1,8 млн гривень.