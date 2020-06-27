Президент Володимир Зеленський в суботу, 27 червня, звільнив голову Кіровоградської області Андрія Балоня, який попався на хабарі в 1,8 млн гривень.

Про це йдеться в указі №253/2020.

Балонь звільнений “згідно з поданою ним заявою”, йдеться в документі.

Андрій Балонь з 2003 до 2015 року працював в органах внутрішніх справ, де пройшов шлях від простого слідчого до начальника Управління МВС в Полтавській області.

З травня 2017 року по серпень 2019 року Балонь працював заступником голови Херсонської обласної адміністрації, а 8 листопада був призначений Зеленським головою Кіровоградської ОДА.