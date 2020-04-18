Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області Олексія Петрова.

Відповідний указ №150/2020 від 17 квітня опублікований на сайті Глави держави.

“Звільнити Петрова Олексія Геннадійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області”, – йдеться у документі.

Олексій Геннадійович Петров — український офіцер спецслужб, генерал-майор та Заслужений юрист України.

14 лютого 2017 року Указом Президента України призначений керівником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. На цьому посту він змінив Віталія Найду.

27 серпня 2019 року звільнений з посади керівника Департаменту контррозвідки і був призначений начальником Управління СБУ в Кіровоградській області.