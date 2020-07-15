Відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

“Звільнити Перелигіна Євгена Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італійській Республіці, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Мальта, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сан-Марино та Постійного представника України при Продовольчій і сільськогосподарській організації (ФАО) Організації Об’єднаних Націй за сумісництвом”, – йдеться в тексті указу.

Перелигін обіймав посаду посла в Італії з 2012 року.