Президент Володимир Зеленський звільнив з посади посла у Франції Олега Шамшура, який домігся того, що французька компанія Danone припиняє рекламну кампанію за участю російського актора Михайла Пореченкова, яку запустило представництво компанії в Росії.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Так, в тексті указу №218-2020, зазначається: “Звільнити Шамшура Олега Владиславовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці та з посади Постійного представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом”.

В іншому указі №219-2020 йдеться: “Призначити Омельченко Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Французькій Республіці”.

Вадим Омельченко закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. За освітою – юрист-правознавець. Працював в міліції.

У 1996-1998 роках Омельченко був керівником групи радників віце-прем’єр-міністра України з економічних реформ Сергія Тігіпка. З 2000 по 2006 р обіймав посаду віце-президента корпорації Інтерпайп (власник – Віктор Пінчук).

Фото: Макс Левін/facebook.com/institutegorshenin

Також в різні роки Омельченко був радником спікерів Верховної Ради. З 2006 року – президент Інституту Горшеніна, координатор Стратегічної Ради, старший партнер. На сайті інституту сказано, що Омельченко – керівник проекту LB.ua.

Олег Шамшур в 2004 – 2005 рр був заступником міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. З грудня 2005 по травень 2010 рр – Надзвичайним і повноважним послом України в США, надзвичайним і повноважним послом України в Антигуа і Барбуда (за сумісництвом). У жовтні 2014 р був призначений послом у Франції.

Нагадаємо, що у мережі сплив відеоролик реклами продукції французької компанії Danone, в якій знявся російський актор Михайло Пореченков. Сам актор відомий своїм вихвалянням того, як стріляв з кулемета по українських воїнах на Донбасі. А в рекламах Danone для російського телебачення Пореченков знімається з 2016 року. Ось нещодавно в ЗМІ нагадали про один з таких роликів.