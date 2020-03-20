Відповідний указ №100/2020 опубліковано на сайті глави держави.

“Увільнити Лероса Гео Багратовича від виконання обов’язків радника президента України (поза штатом)”, – йдеться в указі.

Як відомо, Гео Лерос – український режисер, арт-куратор та народний депутат від “Слуги народу”. Він також засновник арт-проєкту Art United Us і громадської організації “Сіті-Арт”.

Лерос обіймав посаду радника Володимира Зеленського з червня 2019 року.

Варто зазначити, що Лерос був одним із 56 “слуг народу”, які виступили проти прямих переговорів із ОРДЛО, на які погодився голова Офісу президента Андрій Єрмак у Мінську.

“Ми усвідомлюємо, що створювана Консультативна рада є лише дорадчим органом без права прийняття рішень. Разом з тим, на наше переконання, реалізація на практиці оприлюдненого українськими ЗМІ положення про згадану Консультативну раду закладає основу для того, щоб поставити під сумнів закріплену в законодавстві України позицію нашої держави про те, що на сході України відбувається збройна агресія з боку Російської Федерації, яка тимчасово окупувала Автономну Республіку Крим, місто Севастополь та території в Донецькій та Луганській областях. Такий підхід може поставити під сумнів продовження санкцій наших західних партнерів”, – писав Лерос на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, він підтримав депутатське звернення до секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням, звільнити Сергія Сивоху за його висловлювання про “внутрішній конфлікт” в Україні.

Напередодні на сайті видання “Цензор.нет” вийшло інтерв’ю Лероса, в якому він піддав критиці підписання Єрмаком документа про можливе створення консультативної групи, до якої увійдуть “представники ОРДЛО”. Також Лерос критикував ініціативи Сивоха щодо примирення на Донбасі.

Нардеп вже відреагував на своє звільнення з посади радника Зеленського. “Бачу що Єрмак прочитав моє інтерв’ю”, – написав Лерос на своїй сторінці в Facebook.