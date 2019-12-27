Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

“Звільнити Трубу Романа Михайловича з посади директора Державного бюро розслідувань”, – йдеться в одному з документів.

“Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну тимчасово виконуючою обов’язки директора Державного бюро розслідувань”, – сказано в тексті другого указу.

Варто зазначити, що дострокове звільнення Романа Труби передбачено законом про перезавантаження ДБР, який був ухвалений Верховною Радою і підписаний Володимиром Зеленським.

Відповідно до закону, повноваження Труби, першого заступника і заступника голови ДБР припиняються достроково після набуття чинності документом

Президент України протягом п’яти робочих днів із дня набрання законом чинності повинен призначити тимчасово виконуючого обов’язки директора ДБР з повноваженнями, передбаченими законом про Державне бюро розслідувань.

Президент призначатиме директора ДБР за поданням конкурсної комісії. До складу комісії увійдуть по 3 представника від Верховної Ради, Кабінету Міністрів і президента України. За квотою Кабміну будуть представлені міжнародні організації.

Закон також передбачає одноосібне управління Державним бюро розслідувань (замість колегіального). Так, планується розширення повноважень директора ДБР.

Ірина Венедіктова була обрана народним депутатом дев’ятого скликання від партії “Слуга народу” (у списку йшла під номером 3). У Верховній Раді вона зайняла посаду глави комітету з питань правової політики.

Венедіктова закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ і вивчала міжнародний комерційний арбітраж в Chartered Institute of Arbitrators. Має звання доктора юридичних наук, професора.

У 2016-2017 роках Венедіктова претендувала на посаду судді касаційного цивільного суду в складі Верховного Суду, але не пройшла конкурс (отримала менший, ніж мінімально допустимий, бал за результатами іспиту).