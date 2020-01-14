Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов розповів, що Президент Володимир Зеленський вже через годину знав про катастрофу українського Боїнга.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Цензор.НЕТ”.

За словами Данилова, літак українських авіаліній пропав з радарів 8 січня в 4:44 за київським часом. Вже о 05:15 про катастрофу доповів голова Служби зовнішньої розвідки. В той час ще було невідомо, чий літак зазнав аварії.

“В 5:41 зателефонував голова СЗР і повідомив, що літак український, авіакомпанії МАУ, на борту близько 180 осіб, інформація перевірена і підтверджена. В 5:47 я проінформував президента України, потім голову Верховної ради і Прем’єр-міністра”, – розповів голова РНБО.

Також Данилов додав, що оперативний штаб почав роботу вже через півтори години після авіакатастрофи.