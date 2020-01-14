Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Цензор.НЕТ”.
За словами Данилова, літак українських авіаліній пропав з радарів 8 січня в 4:44 за київським часом. Вже о 05:15 про катастрофу доповів голова Служби зовнішньої розвідки. В той час ще було невідомо, чий літак зазнав аварії.
“В 5:41 зателефонував голова СЗР і повідомив, що літак український, авіакомпанії МАУ, на борту близько 180 осіб, інформація перевірена і підтверджена. В 5:47 я проінформував президента України, потім голову Верховної ради і Прем’єр-міністра”, – розповів голова РНБО.
Також Данилов додав, що оперативний штаб почав роботу вже через півтори години після авіакатастрофи.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті катастрофи Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- Президент України Володимир Зеленський увечері 11 січня провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані з приводу літака МАУ. Рухані висловив співчуття українському народу і сім’ям загиблих. Він також вибачився від імені Ірану за трагедію.