Президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільшим викликом для сучасного світу є питання безпеки як окремої людини, так і цілих країн, адже наявні інститути не завжди ефективні.

Про це він сказав на всесвітньому економічному форумі в Давосі під час свого виступу.

Зеленський зазначив, що теми, які піднімаються в Давосі, завжди точно ілюструють сучасні виклики, які стоять перед людством. Цього року форум об’єднав лідерів для обговорення важливого питання – згуртованого і стійкого миру.

“Яка найбільша загроза згуртованому та сталому світу сьогодні? Це питання безпеки – як окремої людини, так і цілих країн та народів. Сучасний світ змінюється з реактивною швидкістю, яка перемістила нас у нову епоху – епоху new normality. Те, що вчора здавалося фантастикою, сьогодні стало реальністю. Та, на жаль, далеко не все у ній є позитивним”, – наголосив він.

За його словами, торговельні війни, перерозподіл територій, стрімке зростання військових бюджетів, сепаратистські рухи, вихід країн із попередніх міжнародних угод підривають віру людства й наводять на думку, а чи не летить цей світ у прірву.

Президент України зазначив, що катаклізми стали для планети буденними, а потрясіння – звичкою для людства. І є ризик, що наступні покоління, страждаючи від кліматичних змін, перманентних конфліктів, бідності, обмеженого доступу до їжі, дорікатимуть кожному світовому лідеру за те, що мали шанс домовитись і не скористалися ним.

Він зауважив, що ситуація в Україні є одним з прикладів, які свідчать, що нинішня архітектура світу вразлива й наявні інституції не завжди працюють так ефективно, як цього вимагає сьогодення.

“Світ потребує переосмислення та оновлення правил, особливо – правил міжнародної безпеки. Світ не може бути згуртованим тільки у Фейсбуці, коли репостить виступ Грети Тунберг, фото жахливих пожеж у Австралії чи, на жаль, збитого українського «Боїнга» в Ірані. Та чи означає це, що всі зробили висновки? Ні. Бо для більшості через тиждень це вже втрачає актуальність, а в стрічку стукає новий гучний інформаційний привід”, – зазначив Зеленський.