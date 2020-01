Про це він сказав на всесвітньому економічному форумі в Давосі, відповідаючи на запитання під час свого виступу.

“Сьогодні вигідно вкладати гроші в Україну. Талановиті і, поки не дуже, українці, я не хочу назвати їх cheap (дешеві), але, поки, there is cheaper than in Europe (дешевше, ніж в Європі, – ред.). Тому будьте розумними і ласкаво просимо”, – додав президент.

При цьому він назвав дві речі, яких в Україні поки немає – іншого варіанту, крім як бути успішною і достатнього інвестування.

“Моя мета – щоб в підручниках поряд з кейсами Японії, Південної Кореї, Сінгапуру з’явилася Україна. Тому приєднуйтесь! Україна повинна стати інвестиційною Меккою Східної і Центральної Європи. Головним драйвером для економічного розвитку є можливість отримувати прибуток. І ми – одна з небагатьох країн, яка зараз дозволяє заробляти настільки високий дохід на інвестований капітал”, – підсумував Зеленський.