Про це він сказав на всесвітньому економічному форумі в Давосі, відповідаючи на запитання під час свого виступу.
“Сьогодні вигідно вкладати гроші в Україну. Талановиті і, поки не дуже, українці, я не хочу назвати їх cheap (дешеві), але, поки, there is cheaper than in Europe (дешевше, ніж в Європі, – ред.). Тому будьте розумними і ласкаво просимо”, – додав президент.
При цьому він назвав дві речі, яких в Україні поки немає – іншого варіанту, крім як бути успішною і достатнього інвестування.
“Моя мета – щоб в підручниках поряд з кейсами Японії, Південної Кореї, Сінгапуру з’явилася Україна. Тому приєднуйтесь! Україна повинна стати інвестиційною Меккою Східної і Центральної Європи. Головним драйвером для економічного розвитку є можливість отримувати прибуток. І ми – одна з небагатьох країн, яка зараз дозволяє заробляти настільки високий дохід на інвестований капітал”, – підсумував Зеленський.
- Президент Володимир Зеленський запропонував Європейському союзу прийняти Україну замість Великобританії.
- Також Зеленський розповів, що вважає, що повинен ефективно працювати на своїй посаді, щоб “хоча б цим пояснити своїм дітям, чому він не вдома”.
- Крім цього, Зеленський, звертаючись до світових лідерів, заявив, що Україна “недоінвестована і недолюблений”, і закликав їх “підключитися” до виправлення ситуації.