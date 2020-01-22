Президент Володимир Зеленський, звертаючись до світових лідерів, заявив, що Україна "недоінвестована і недолюблений", і закликав їх "підключитися" до виправлення ситуації.

Про це йшлося в його виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія.

Глава держави підкреслив, що метою України сьогодні є досягнення багатства.

“Якими на вашу думку є завдання країни, яка втратила частину своєї території та є далеко не найбагатшою на старому континенті? Стати лідером Східної Європи та Центральної Європи”, — сказав він.

За словами Зеленського, за останні кілька років Україна в умовах війни зробила “кілька кроків назад”, але “не відступила”.

Також Зеленський зазначив, що для успіху Україні не вистачає інвестицій. Тому Президент, звертаючись до світових лідерів та бізнесменів, закликав їх стати “акціонерами успіху”.

“У нас немає тільки двох речей. Немає іншого варіанту, крім як бути успішними. Це перше. І немає достатнього інвестування. Ми пропонуємо вам всім стати акціонером успіху нової України. Сьогодні прагматичному та закам’янілому світу гостро не вистачає дива, а світова економіка, яка знаходиться на порозі нової глобальної кризи, потребує економічне диво. Україна — це саме те місце, де трапляються дива. І моя мета, щоб в підручниках поряд з кейсами Японії, Південної Кореї, Сінгапуру з’явилася Україна. Так що підключайтесь”, — закликав він .

“Ми одна з невеликої кількості країн, яка дозволяє заробити такий високий дохід та інвестований капітал. Сьогодні ми недоінвестовані і недолюблені”, — додав Зеленський.