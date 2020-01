Про це йшлося у виступі Глави держави.

“Які завдання для країни, яка втратила частину своєї території та є далеко не найбагатшою на старому континенті? Це амбітні плани. Вважаєте, що це неможливо? Багато світових єдинорогів починали з божевільних ідей і декількома працівниками, і офісами у своєму гаражі. So nothing is impossible”, — сказав він.

Довідка. “Єдиноріг” — економічний термін, що з’явився у 2015 році. У своєму есе венчурний підприємець і власниця Cowboy Ventures Ейлін Лі назвала “єдинорогами” стартап-компанії, капіталізація яких перевищила 1 млрд доларів лишень за п’ять років.

Зараз працюють кілька сотень таких компаній. Серед них — месенджер WhatsApp (досяг позначки в 1 млрд доларів за два роки), таксі-сервіс Uber (приблизно 2,2 року), виробник електрокарів Tesla (трохи більш як чотири роки) та багато інших.

