Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією.

Про це він сказав на всесвітньому економічному форумі в Давосі під час свого виступу.

Зеленський заявив, що головна загроза миру – це відсутність безпеки.

За його словами, українському народові недостатньо захисту України з боку міжнародних організацій.

“Шостий рік в моїй країні йде війна, шостий рік, як Росія анексувала частину територій, незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права і сотні організацій, які повинні його захищати. Світ об’єднався навколо вирішення цих питань. Але чи достатньо цього українцям? .Чи достатньо українцям всесвітньої стурбованості? Цього мало, і це правда. І українцям – загиблим і тим, хто втратив будинки, – мало “стурбованості” і “занепокоєння”, – сказав він.

За словами Зеленського, діюча архітектура світу вразлива, а інститути не завжди працюють ефективно.

“Форум об’єднав лідерів навколо надважливої теми: згуртованого і стійкого миру. Діюча архітектура світу вразлива, а інститути не завжди працюють ефективно, як цього вимагає сьогодення. Світ потребує переосмислення і оновлення правил, особливо – міжнародної безпеки”, – зазначив він.

Варто зазначити, що заходи будуть відбуватися і в рамках майданчика “Український дім”. Захід організовує Фонд Віктора Пінчука.

Так, 22 січня о 18:00 в Українському домі має виступити президент Володимир Зеленський.

Крім того, в “Українському домі” заплановано виступ українського режисера, колишнього політв’язня Олега Сенцова (в рамках панелі “Україна, межа в боротьбі за свободу”), глави фракції “Слуги народу” Давида Арахамії та інших.